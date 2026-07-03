LA SENTENZA

Uccise 18enne nel Napoletano per una scarpa macchiata, ergastolo definitivo al baby boss

L'avvocato della vittima: "Sentenza storica, restituita dignità alla famiglia di Francesco Pio Maimone"

di Emanuela Vernetti
03 Lug 2026 - 12:31
01:17 
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