Uccisa a Bergamo, Vincenzo Dongellini è stato portato in carcere

Da sola seduta davanti al Duomo di Milano. E’ l'ultimo scatto postato sui social da Valentina. Il cognome è quello del marito. Sposato dieci mesi prima ma frequentato per anni. Lui ha passato la notte in ospedale, sorvegliato a vista. Vincenzo Dongellini, il magazziniere di 49 anni, di Bergamo, ora disoccupato - ieri ha ucciso a coltellate la moglie Valentina Sarto di 42, ha riportato lievi ferite nel tentativo di togliersi la vita. Dimesso è stato portato in carcere.