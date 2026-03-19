Uccisa a Bergamo, Vincenzo Dongellini è stato portato in carcere
L'uomo era sposato con la donna dal 24 maggio del 2025, anche se la coppia stava assieme da oltre dieci anni
Da sola seduta davanti al Duomo di Milano. E’ l'ultimo scatto postato sui social da Valentina. Il cognome è quello del marito. Sposato dieci mesi prima ma frequentato per anni. Lui ha passato la notte in ospedale, sorvegliato a vista. Vincenzo Dongellini, il magazziniere di 49 anni, di Bergamo, ora disoccupato - ieri ha ucciso a coltellate la moglie Valentina Sarto di 42, ha riportato lievi ferite nel tentativo di togliersi la vita. Dimesso è stato portato in carcere.