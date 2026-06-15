NEL TORRENTE MALGHER

Uccide la zia Veneziano, si cerca ancora la salma

Agli investigatori il nipote 17enne avrebbe ammesso di avere ucciso la zia con due fendenti, nel locale della legnaia a causa di un rimprovero"

di Roberta Fiorentini
15 Giu 2026 - 12:55
01:25 
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