Dolo, Uccide l'ex compagna, poi torna a casa e si toglie la vita
La donna, una 39enne, è stata strangolata a mani nude."Lo scorso aprile l'uomo aveva già tentato di soffocarla. Denunciato più volte, contro di lui era stato emesso un ammonimento."di Alessandro Ongarato
L'ha uccisa nel suo appartamento, soffocandola con le mani, poi è tornato a casa e si è tolto la vita, impiccandosi.
Tania Terrin aveva 36 anni e a toglierle la vita è stato il suo ex compagno, Dino Keber, di 43. L'ennesimo femminicidio, la notte di ferragosto, questa volta in riviera del Brenta, nel veneziano.