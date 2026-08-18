FEMMINICIDIO IN PROVINCIA DI VENEZIA

Dolo, Uccide l'ex compagna, poi torna a casa e si toglie la vita

La donna, una 39enne, è stata strangolata a mani nude."Lo scorso aprile l'uomo aveva già tentato di soffocarla. Denunciato più volte, contro di lui era stato emesso un ammonimento."

di Alessandro Ongarato
18 Ago 2026 - 13:30
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L'ha uccisa nel suo appartamento, soffocandola con le mani, poi è tornato a casa e si è tolto la vita, impiccandosi.
Tania Terrin aveva 36 anni e a toglierle la vita è stato il suo ex compagno, Dino Keber, di 43. L'ennesimo femminicidio, la notte di ferragosto, questa volta in riviera del Brenta, nel veneziano.

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