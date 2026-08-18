Dolo, Uccide l'ex compagna, poi torna a casa e si toglie la vita

L'ha uccisa nel suo appartamento, soffocandola con le mani, poi è tornato a casa e si è tolto la vita, impiccandosi.

Tania Terrin aveva 36 anni e a toglierle la vita è stato il suo ex compagno, Dino Keber, di 43. L'ennesimo femminicidio, la notte di ferragosto, questa volta in riviera del Brenta, nel veneziano.