Tute, sneakers e voglia di spaccare tutto: ecco l'identikit dei baby maranza di Milano

Giovani. Anzi giovanissimi. C’è chi ha 13, 12 anni. Qualcuno persino 11. Degli oltre 220 ragazzi portati in questura dopo i disordini che hanno devastato il centro di Milano l’80% è minorenne. I cosiddetti “maranza” sono tantissimi. Italiani di seconda e terza generazione, con famiglie nordafricane, o dell’Est Europa. Non sono politicizzati. L’ideologia non c’entra. Sono piuttosto animati dalla rabbia, dalla voglia di “spaccare tutto”, come dicono loro stessi. Sono attratti dall’opportunità di saccheggiare i negozi, dai marchi di abbigliamento più di tendenza ai supermercati. Sembra che siano in divisa, tutti vestiti in modo simile: tute da ginnastica, sneakers, molti hanno i cappellini con la visiera in testa e per nascondersi il viso usano gli scaldacollo e i passamontagna che spesso si vedono nei video di musica trapper.