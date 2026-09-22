E COSTANO CARE

Turisti cafoni a Roma: pioggia di multe

Nei primi sette mesi del 2026 sono state ben 70 le multe comminate a chi cerca di emulare il bagno di Anita Ekberg, icona della Dolce Vita, nelle vasche storiche di Roma.

22 Set 2026 - 20:16
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E poco importa se il gesto costa caro: la sanzione può arrivare fino a 500 euro,  

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