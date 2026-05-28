Turista allontanata dalla sicurezza

Roma, turista si tuffa nella Fontana di Trevi e combatte il caldo

La donna ha poi implorato la sicurezza per non ricevere la multa e si è allontanata dal monumento romano

28 Mag 2026 - 10:40
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