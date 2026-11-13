Truffe agli anziani, oro e contanti spediti per posta: i carabinieri recuperano quattro pacchi

Prima la telefonata del falso carabiniere, poi l'arrivo a casa di un complice che convince l'anziana vittima a consegnare denaro e gioielli. Ma l'ingegnosa novità è quello che succede dopo: il bottino viene infilato in pacchi postali e spedito sotto falso nome. Il sistema è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno intercettato e recuperato quattro spedizioni. In tutto sono stati sequestrati 543 grammi di gioielli in oro e 16.730 euro in contanti. In uno dei pacchi, oltre alla refurtiva, c'erano anche due pistole, una 357 Magnum e una calibro 22, rubate durante una truffa. I malviventi le avevano sistemate tra armi giocattolo, in una scatola destinata a una finta onlus per bambini, con la scritta "Donazione giocattoli".