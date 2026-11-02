Tromba d'aria nel Tarantino: danni ingenti a uno stabilimento balneare

Una tromba d'aria ha investito il lungomare di Castellaneta Marina (Taranto), provocando ingenti danni al Lido Trocadero e momenti di apprensione tra i residenti. La violenza del vento ha compromesso sia gli spazi esterni sia quelli interni dello stabilimento: infrante le vetrate e divelte le coperture metalliche; tavoli e sedie sono stati scaraventati a distanza. Alcuni materiali sollevati dalle raffiche hanno raggiunto anche la facciata e il giardino di una vicina abitazione. Non si registrano, al momento, feriti.