Triplice omicidio a Roma: uccisi mamma, papà e figlia di 8 anni, è caccia al killer

Si chiama Hossain Shahadat, ha 43 anni, ed è originario del Bangladesh. In Italia con un permesso di rifugiato politico. È sospettato di aver ucciso tre persone a Roma, una strage familiare: Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Jahan, 38 anni, e Arowa, la figlia di 8 anni. Li ha sterminati con una mannaia, ritrovata in casa e subito sequestrata dagli investigatori. L’unico a salvarsi è stato Oion, il primo figlio della coppia, 18 anni, che in quel momento non era in casa. Quando è rientrato ha visto l'assassino della sua famiglia che stava cercando di pulire il sangue dal pavimento e aveva nascosto i corpi sotto il letto.