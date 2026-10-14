A Firenze

Triplicano l'affitto, 94enne rischia lo sfratto: "Non posso dirglielo altrimenti muore"

La donna, vedova e quasi cieca, vive in quell'appartamento dagli anni Sessanta

di Cristiano Puccetti
14 Ott 2026 - 19:31
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