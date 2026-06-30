il caso

Trieste, turisti sfidano il "muro" del bagno Pedocin: lite nello storico lido diviso tra uomini e donne

A Trieste una coppia contesta la storica separazione tra i sessi nello stabilimento balneare La Lanterna

di Alessandro Ongarato
30 Giu 2026 - 20:02
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video tg
trieste