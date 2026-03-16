Gita scolastica in una moschea, la Lega tuona: "Basta islamizzazione"
Gli studenti di terza media visiteranno il luogo di culto islamico di Mezzago per scoprire la cultura dell'Islamdi Rossella Ivone
La gita di terza media della scuola di Trezzo sull’Adda punta alla moschea di Mezzago, in Brianza. La visita guidata, prevista per il 24 e 26 marzo, durerà un’intera mattinata: ogni famiglia dovrà preparare la merenda al sacco e contribuire con 10 euro per il pullman. Tra le attività previste, scrittura araba e approfondimenti sull’Islam in Italia.