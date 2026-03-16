a trezzo sull'adda

Gita scolastica in una moschea, la Lega tuona: "Basta islamizzazione"

Gli studenti di terza media visiteranno il luogo di culto islamico di Mezzago per scoprire la cultura dell'Islam

di Rossella Ivone
16 Mar 2026 - 19:34
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La gita di terza media della scuola di Trezzo sull’Adda punta alla moschea di Mezzago, in Brianza. La visita guidata, prevista per il 24 e 26 marzo, durerà un’intera mattinata: ogni famiglia dovrà preparare la merenda al sacco e contribuire con 10 euro per il pullman. Tra le attività previste, scrittura araba e approfondimenti sull’Islam in Italia. 

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