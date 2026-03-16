Gita scolastica in una moschea, la Lega tuona: "Basta islamizzazione"

La gita di terza media della scuola di Trezzo sull’Adda punta alla moschea di Mezzago, in Brianza. La visita guidata, prevista per il 24 e 26 marzo, durerà un’intera mattinata: ogni famiglia dovrà preparare la merenda al sacco e contribuire con 10 euro per il pullman. Tra le attività previste, scrittura araba e approfondimenti sull’Islam in Italia.