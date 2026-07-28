"Avete fatto la spia", fratelli picchiati dal branco per 4 ore
Rapina, violenza privata e percosse i reati contestati"a nove minorenni e un diciottenne nella provincia veneta. Il branco si sarebbe scagliato su due fratelli quattordicenni, colpevoli di "aver fatto la spia" al parroco del paesedi Paolo Brinis
"Avete fatto la spia, avete raccontato al parroco chi ha imbrattato il portone della chiesa". E cosi’ e’ scattata la spedizione punitiva. Vittime due fratelli 14enni della provincia di Treviso. Il branco – 9 minorenni e un 18enne – si e’ accanito su di loro filmando il pestaggio con uno smartphone e divulgando poi le scene dell’aggressione via chat. Il video e’ stato ora sequestrato dai carabinieri di Conegliano che indagano su quanto accaduto.