"Avete fatto la spia", fratelli picchiati dal branco per 4 ore

"Avete fatto la spia, avete raccontato al parroco chi ha imbrattato il portone della chiesa". E cosi’ e’ scattata la spedizione punitiva. Vittime due fratelli 14enni della provincia di Treviso. Il branco – 9 minorenni e un 18enne – si e’ accanito su di loro filmando il pestaggio con uno smartphone e divulgando poi le scene dell’aggressione via chat. Il video e’ stato ora sequestrato dai carabinieri di Conegliano che indagano su quanto accaduto.

