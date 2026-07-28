filmato il pestaggio

"Avete fatto la spia", fratelli picchiati dal branco per 4 ore

Rapina, violenza privata e percosse i reati contestati"a nove minorenni e un diciottenne nella provincia veneta. Il branco si sarebbe scagliato su due fratelli quattordicenni, colpevoli di "aver fatto la spia" al parroco del paese

di Paolo Brinis
28 Lug 2026 - 12:26
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"Avete fatto la spia, avete raccontato al parroco chi ha imbrattato il portone della chiesa". E cosi’ e’ scattata la spedizione punitiva. Vittime due fratelli 14enni della provincia di Treviso. Il branco – 9 minorenni e un 18enne – si e’ accanito su di loro filmando il pestaggio con uno smartphone e divulgando poi le scene dell’aggressione via chat. Il video e’ stato ora sequestrato dai carabinieri di Conegliano che indagano su quanto accaduto. 
 

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