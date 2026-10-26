nella bergamasca

Treviglio, il monsignore incontra i fedeli davanti a un caffè

18.07 (non usare) TREVIGLIO (BG), MONSIGNORE INCONTRA I FEDELI

di Maria Stella Carrara
26 Ott 2026 - 18:49
01:28 
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