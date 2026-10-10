l'anziana ha risarcito i danni

Treviglio (Bergamo), danneggia la lapide dell'ex sindaco per rancore: denunciata 92enne

L'anziana aveva commesso tre atti di vandalismo al cimitero in due mesi

10 Ott 2026 - 12:20
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