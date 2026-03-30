Trescore Balneario, migliorano le condizioni della prof accoltellata

Mercoledì scorso l'aggressione alla prof di francese nei corridoi della scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: una squadra di psicologi al lavoro per aiutare gli studenti a superare lo shock. Sono rientrati in classe i compagni del 13enne, che ha accoltellato l'insegnante, dalla quale si sentiva incompreso e "vittima di un pregiudizio", questo avrebbe detto al pubblico ministero senza mostrare segni di pentimento. Intanto, migliorano le condizioni della docente: Chiara Mocchi, ricoverata all'ospedale di Bergamo, ha ricevuto la visita del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Mi mancano i miei alunni. Bisogna educare al rispetto della vita e delle persone", ha detto l'insegnante durante il lungo colloquio.