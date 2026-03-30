Trescore Balneario, migliorano le condizioni della prof accoltellata
Sono rientrati in classe"i compagni del 13enne. L'insegnante, ricoverata a"Bergamo, ha ricevuto la visita del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditaradi Roberta Fiorentini
Mercoledì scorso l'aggressione alla prof di francese nei corridoi della scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: una squadra di psicologi al lavoro per aiutare gli studenti a superare lo shock. Sono rientrati in classe i compagni del 13enne, che ha accoltellato l'insegnante, dalla quale si sentiva incompreso e "vittima di un pregiudizio", questo avrebbe detto al pubblico ministero senza mostrare segni di pentimento. Intanto, migliorano le condizioni della docente: Chiara Mocchi, ricoverata all'ospedale di Bergamo, ha ricevuto la visita del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Mi mancano i miei alunni. Bisogna educare al rispetto della vita e delle persone", ha detto l'insegnante durante il lungo colloquio.