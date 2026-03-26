Trescore Balneario (Bergamo), gli studenti: "In una lite la prof aveva dato ragione a un altro compagno"

Anche le testimonianze dei compagni di classe del 13enne che in una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la prof di francese, filmando tutto con il suo smartphone, possono essere utili agli inquirenti per ricostruire la vicenda. "La professoressa durante una lite aveva dato ragione a un altro ragazzo e non a lui", riferiscono gli studenti a Tgcom24.