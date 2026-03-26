Il profilo

Trescore, chi è il 13enne che ha accoltellato la prof: il canale Telegram, le armi e la parola "Vendetta"

Ha trasmesso l'aggressione in diretta social, il giorno prima aveva pubblicato un manifesto in cui aveva annunciato l'aggressione

di Matteo Pedrazzoli
26 Mar 2026 - 13:33
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Vendetta. Una parola che ritorna più volte nell'accoltellamento della professoressa di Francese a Trescore Balneario, provincia di Bergamo. La scritta in rosso vendetta era sulla maglia che il 13enne indossava quando ha aggredito Chiara Mocchi. Quella stessa T-shirt ripostata anche sul profilo del ragazzo descritto da tutti come timido, impacciato e a tratti vivace. E Vendetta si chiama anche il gruppo Telegram creato la sera prima dove il giovanissimo ha trasmesso in diretta le immagini agghiaccianti dell'accoltellamento.

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