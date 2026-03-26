Trescore, chi è il 13enne che ha accoltellato la prof: il canale Telegram, le armi e la parola "Vendetta"
Ha trasmesso l'aggressione in diretta social, il giorno prima aveva pubblicato un manifesto in cui aveva annunciato l'aggressionedi Matteo Pedrazzoli
Vendetta. Una parola che ritorna più volte nell'accoltellamento della professoressa di Francese a Trescore Balneario, provincia di Bergamo. La scritta in rosso vendetta era sulla maglia che il 13enne indossava quando ha aggredito Chiara Mocchi. Quella stessa T-shirt ripostata anche sul profilo del ragazzo descritto da tutti come timido, impacciato e a tratti vivace. E Vendetta si chiama anche il gruppo Telegram creato la sera prima dove il giovanissimo ha trasmesso in diretta le immagini agghiaccianti dell'accoltellamento.