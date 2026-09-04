A Pietramurata

Trento, in duemila al corteo contro i neonazisti del Fronte Skinhead: "Tornate nelle fogne"

La contestazione a pochi passi dall'hotel dove il gruppo neonazista veneto risiederà nel weekend per il raduno "Ritorno a Camelot"

04 Set 2026 - 16:17
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