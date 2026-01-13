Logo Tgcom24
Cronaca
il presidente del consiglio ha accolto i due italiani

Trentini e Burlò in Italia, il saluto di Giorgia Meloni che lascia l'aeroporto di Ciampino

Dopo aver accolto i due connazionali arrivati da Caracas, il premier, che era insieme al ministro Tajani, è rientrata a Roma"

13 Gen 2026 - 09:27
00:20 
alberto trentini
