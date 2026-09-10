Treno deragliato a Viareggio, la Cassazione conferma: "Tutti gli imputati hanno contribuito a causare la strage"

Le responsabilità, certo, sono diverse. I gradi di colpa, pure. Ma ciò non toglie che tutti gli imputati, con le loro azioni od omissioni, hanno contribuito al verificarsi della strage di Viareggio. Lo mette nero su bianco, in 54 pagine, la Corte di Cassazione, che ha depositato le motivazioni della sentenza sulla strage ferroviaria del 29 giugno del 2009, trentadue morti e un centinaio di feriti. La decisione era arrivata il 25 giugno scorso, quando la suprema corte aveva reso definitiva anche la condanna a cinque anni per Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie, oltre a quelle inflitte ad altri dieci imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società. Figure coinvolte, a vario titolo, nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.