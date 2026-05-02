Treni bloccati sulla ferrovia adriatica in Abruzzo: ritardi di oltre 6 ore

Ore complicate sulla linea ferroviaria adriatica, a causa di un guasto alla linea elettrica vicino alla stazione di Montesilvano, nel Pescarese. I disagi hanno riguardato soprattutto la tratta abruzzese, tra Pescara e Giulianova, in provincia di Teramo, ma le ripercussioni hanno riguardato tutto il traffico della zona. Treni ad alta velocità, intercity e regionali hanno subito cancellazioni e ritardi fino a 400 minuti.

