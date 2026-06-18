Treni ancora nel caos, furto di cavi sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma

L’alta velocità Roma-Napoli è piombata di nuovo nel caos con centinaia di pendolari rimasti fermi in attesa di avere notizie. A rallentare la circolazione dei treni sarebbe stato un furto di cavi da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. La circolazione sta lentamente tornando alla normalità ma i ritardi sono arrivati fino a 90 minuti. I convogli sono stati indirizzati sulla linea convenzionale via Formia, ha fatto sapere Trenitalia, mentre si sta lavorando per ripristinare completamente la tratta danneggiata