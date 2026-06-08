a maccagno

Travolti da un'auto nel Varesotto: muore una 17enne, quattro feriti gravi

L'incidente lungo la strada statale 394 a Maccagno

di Davide Loreti
08 Giu 2026 - 13:32
01:19 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
varese
incidente