Travestito da donna truffa 86enne nel Napoletano

Fingendosi prima carabiniere e poi una donna, riescono a convincere una donna di 86 anni a consegnare loro 5mila euro in contanti, oggetti in oro e altri preziosi. Motivo? Il figlio in questo modo avrebbe evitato il carcere. Per fortuna dell'anziana, la scena viene notata da un commerciante, che, intuendo la truffa, allerta gli agenti di polizia municipale, che a loro volta avvisano i carabinieri e fanno arrestare i malviventi. È accaduto a Piano di Sorrento, dove i militari dell'Arma della locale stazione hanno arrestato due giovani, un 30enne casertano e un 26enne tunisino. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna sarebbe stata raggiunta al telefono da un uomo, che si sarebbe presentato come maresciallo dei carabinieri. Secondo la voce al telefono, sarebbero serviti soldi per evitare il carcere al figlio. L'appuntamento in strada con una donna: l'anziana raggiunge la signora (che si scoprirà poi essere un uomo travestito, con tanto di parrucca) e le consegna 5mila euro e contanti. La scena viene notata da un commerciante che conosce la 86enne, segue il truffatore e allerta una pattuglia della polizia municipale.