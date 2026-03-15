Trastevere, l'ultima follia dei maranza: petardi e fuochi d'artificio tra la folla
Il rione della Capitale preso d'assalto da gruppi di giovanissimi (anche armati)di Emanuela Vernetti
Petardi, bombe carta, intere batterie di fuochi d'artificio esplosi a ridosso dei palazzi. Questo è quello che accade di sera a Trastevere, il cuore turistico di Roma, ormai preso d'assalto da gruppi di cosiddetti "maranza". Sono giovanissimi, minorenni, stranieri. Bande, anche armate, che prendono in ostaggio un intero rione fino a notte fonda, creando caos tra la folla.