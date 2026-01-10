Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LE VOCI

Trasporti, scatta il primo sciopero dell'anno

A incrociare le braccia, nel primo venerdì nero dell'anno, sono stati gli assistenti di volo di diverse compagnie aeree."

di Dario Vito
10 Gen 2026 - 12:13
01:26 
video tg
sciopero trasporti