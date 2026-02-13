Trapiantato cuore danneggiato, sequestrato il contenitore usato per conservare l'organo
Cosa sia accaduto lo sta accertando la Procura di Napoli che ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedicidi Dario Vito
Le condizioni del bimbo di due anni e mezzo, sembrano peggiorare e alcuni organi sono compromessi. Cosa sia accaduto lo sta accertando la Procura di Napoli che ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici. L'accusa è di lesioni colpose. Proprio in queste ore, i carabinieri del Nas hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore, poi, risultato danneggiato.