A Trapani è emergenza per l'acqua: infiltrazioni mettono fuori uso la rete idrica pubblica
Da mesi la vita di diversi residenti è cambiata, vincolata dai ritmi delle autobotti di privati. Che però non sono sempre a disposizionedi Luca Amodio
Niente acqua corrente in casa. In alcuni quartieri di Trapani le infiltrazioni della rete fognaria hanno inquinato quella idrica pubblica, obbligando il Comune a chiudere i rubinetti per motivi di sicurezza. Le analisi fatte dai cittadini, insospettiti dal colore dei filtri delle tubature, mostrano valori ben sopra la soglia di sicurezza, come quello dell’escherichia coli.