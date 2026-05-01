Tranvieri tunisini a Milano

Ma come mai c'è tutta questa difficoltà a trovare degli italiani? "Abitare a Milano... come fa a vivere una persona, basta aumentare gli stipendi e la gente viene". "Si fa fatica ad arrivare a fine mese". "Milano è cara, molto cara". Così rispondono gli autisti di tram e bus di Milano e Atm, l'azienda di trasporto pubblico milanese, corre ai ripari per sopperire alla carenza di personale ingaggiando 30 autisti dalla Tunisia. Si tratta di ex dipendenti di una società di autolinee di Tunisi fallita un anno fa.