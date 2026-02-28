Tram deragliato, chi sono le vittime dell'incidente

Era seduto nei sedili posteriori del tram, accanto alla sua compagna. È stato sbalzato fuori dalla vettura quanto il tram della linea 9 è deragliato. Ferdinando Favia, 59 anni commerciante di Vigevano, è morto poco dopo accanto ai binari, in viale Vittorio Veneto a Milano. La seconda vittima è un uomo di 56 anni Abdu Tourè, senegalese. Nell'impatto è, scaraventato fuori dal tram, che ha finito la corsa contro il muro di un ristorante. Tourè è arrivato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo.