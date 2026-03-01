Tram deragliato a Milano, la procura indaga sul sistema frenante "a uomo morto"

Accertamenti anche sul sistema frenante "a uomo morto" del Tramlink della linea 9 deragliato venerdì a Milano. È quanto si apprende sull'inchiesta della Procura che verrà aperta nelle prossime ore con l'ipotesi di omicidio colposo una volta che la pm Elisa Calanducci avrà ricevuto gli atti dagli investigatori della polizia locale. Uno degli aspetti da vagliare sarà proprio il funzionamento del dispositivo di vigilanza dei tram moderni e di ultima generazione, come i mezzi ATM da 25 metri e 66 posti a sedere, progettato per arrestare automaticamente la corsa in caso di incapacità provvisoria del conducente a causa di malori o svenimenti, come ha dichiarato ieri in ospedale il 60enne tranviere che era alla guida del mezzo.