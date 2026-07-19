Da Milano Marittima al Garda: quattro tragedie tutte in acqua

Quattro tragedie nel giro di pochi giorni, tutte in acqua. A Milano Marittima una bambina austriaca di 4 anni, in vacanza con i genitori e le due sorelle, è caduta nella piscina dell'albergo dove soggiornava in un momento in cui il controllo bagnanti era sospeso. Mercoledì 15 luglio a Sestri Levante, l'11enne Alice è morta annegata nella piscina alta appena un metro di uno stabilimento balneare. I suoi capelli sono rimasti incastrati nel bocchettone dell'acqua. Tragedia anche nel fiume Adda, tra la provincia di Crema e quella di Milano, dove hanno perso la vita due persone di nazionalità indiana. Ieri pomeriggio a Sirmione, sul lago di Garda, un giovane si è lanciato in acqua per soccorrere un bambino in difficoltà, e non è più riemerso.