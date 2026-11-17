Nell'ultima udienza del processo, è stato ascoltato Alberto Maiolo, già comandante dei Vigili del fuoco di Udine. L'ufficiale ha ribadito la correttezza delle procedure tecniche adottate quel giorno. Tra i mezzi attivabili direttamente dai pompieri, ha ricordato Maiol, rientrava solo l'elicottero Drago, partito da Venezia.