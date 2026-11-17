Tragedia del Natisone, l'ex comandate dei Vigili del fuoco: "La procedura è stata corretta"
Il processo, che dovrà"verificare ritardi ed eventuali negligenze, riprenderà"con una nuova udienza il prossimo 15 dicembredi Alessandro Ongarato
Nessuna responsabilità dei Vigili del fuoco nella tragedia del Natisone, in Friuli Venezia Giulia, quando, il 31 maggio di due anni fa, la piena improvvisa del fiume travolse, senza lasciare scampo Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casar Molnar.
Nell'ultima udienza del processo, è stato ascoltato Alberto Maiolo, già comandante dei Vigili del fuoco di Udine. L'ufficiale ha ribadito la correttezza delle procedure tecniche adottate quel giorno. Tra i mezzi attivabili direttamente dai pompieri, ha ricordato Maiol, rientrava solo l'elicottero Drago, partito da Venezia.