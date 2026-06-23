La vittima è Francesco Imprezzabile

Tragedia a Milano: agente della polizia locale morto durante un inseguimento

Fermato il conducente del Suv. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

di Davide Loreti
23 Giu 2026 - 13:47
01:31 
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