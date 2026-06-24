Traffico illecito di rifiuti tessili da Brescia alla Turchia: sequestro per 12 milioni

Oltre 26mila tonnellate di rifiuti tessili smaltite illecitamente in almeno 15 capannoni del nord Italia e all'estero. Con l'accusa di traffico illecito di rifiuti e gestione di discarica abusiva i carabinieri forestali di Brescia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip di Brescia nei confronti di un'azienda del settore operante nella provincia, di un'intera flotta di tir e autoarticolati utilizzati per i trasporti e di circa 12 milioni di euro di disponibilità finanziarie e beni immobiliari nelle province di Brescia, Verona, Mantova, Lodi e Nuoro. Sono 20 gli indagati a vario titolo nell'operazione "End of Waste" coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia oltre alla società che risponde per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.