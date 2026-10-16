Traffico aereo dimezzato in Italia per un guasto alla rete Enav: ritardi oltre le due ore

I più "fortunati" il ritardo è "solo" di venti minuti, ma la maggioranza va oltre l'ora e in alcuni casi anche due. Mattinata di disagi negli aeroporti italiani a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale. "A partire dalle 6, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni - informa l'Enav- sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano". "Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole".