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Toscana, il Brana esonda a Pistoia: case allagate e frazioni isolate dalle frane

Scuole e strutture pubbliche restano chiuse in provincia di Pistoia

di Cristiano Puccetti
13 Nov 2026 - 13:00
01:27 
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