L'iniziativa

Torna il corso gratuito di autodifesa personale dei City Angels

Dieci appuntamenti tra Milano, Monza e Rozzano per imparare i principi del Wilding, il metodo di autodifesa istintiva e psicofisica ideato da Mario Furlan

19 Set 2026 - 18:49
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