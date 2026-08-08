due sono gravi

Torino, travolge in bici sei ciclisi: arrestato

L'episodio è avvenuto sulla strada per Coassolo a Lanzo Torinese a seguito di un litigio. I ciclisti provenivano da San Mauro, Settimo e San Raffaele Cimena.

di Beppe Facchini
08 Ago 2026 - 19:13
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