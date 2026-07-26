ALLE "MOLINETTE"

Torino, svolto il primo trapianto al mondo da occhio a occhio: donna cieca recupera la vista

L'intervento da record è stato svolto all'ospedale "Le Molinette" del capoluogo piemontese

di Silvia Vada
26 Lug 2026 - 19:06
01:33 
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