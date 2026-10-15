coinvolte tra le 40 e le 50 persone

Torino, l'assalto all'istituto Giuseppe Peano: aule devastate, computer distrutti ed estintori svuotati

La polizia è intervenuta e la scuola è stata chiusa per motivi di sicurezza

di Silvia Vada
15 Ott 2026 - 13:21
01:34 
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