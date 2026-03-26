Torino, brucia parte della Riserva Naturale della Vauda

Un vasto incendio boschivo, alimentato dal forte vento, si è sviluppato nelle scorse ore nella zona delle Vaude, nel Torinese, in un'area compresa tra i Comuni di Nole, Vauda e San Carlo Canavese. Il fronte delle fiamme, proprio a causa del vento, si è esteso rapidamente bruciando parte della Riserva Naturale delle Vaude. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta per trenta ore, mentre le forze dell’ordine hanno bloccato l’accesso ad alcune strade per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo visibile anche a parecchi chilometri di distanza. Non si registrano feriti.