Hanno aspettato il buio, hanno alzato gli striscioni e acceso i fumogeni per coprire l’azione. Poi hanno scassinato il portoncino di ingresso e sono entrati nella bocciofila del parco Michelotti in corso Casale, sulla sponda del Po a Torino. È finito con una nuova occupazione il corteo contro la guerra ed il riarmo organizzata ieri a Torino da diversi collettivi, compresi i militanti di Askatasuna. Un'azione a sorpresa che suona come una risposta allo sgombero della sede del centro sociale avvenuta il 18 dicembre del 2026.