Torino, 14enne porta una pistola scacciacani in classe

Una scacciacani ma priva del tappo rosso e dunque simile, in tutto e per tutto, a un'arma vera. Un ragazzino di appena 14 anni di un istituto superiore torinese, il Liceo Peano, ha portato una pistola a salve in classe. L'ha tirata fuori dallo zaino proprio mentre stava entrando la professoressa, la quale si è accorta di cosa stava succedendo, ha immediatamente requisito la rivoltella, che poi si è rivelata una copia dell'originale, e ha avvertito la preside, che a sua volta ha allertato le forze dell'ordine. La polizia è arrivata a scuola e ha portato via il 14enne che è ora indagato per porto abusivo di armi. Il ragazzino ha subito ammesso tutto. Ha raccontato agli agenti di aver portato la scacciacani con sé per difendersi da un gruppo di ragazzi che da un po' di tempo lo avrebbe preso di mira. I bulli lo avrebbero minacciato alla fermata dell'autobus e costretto a consegnare loro alcuni oggetti personali e forse anche del denaro. E per questo lui ora ne sarebbe terrorizzato. Ha anche specificato che non aveva intenzione di usarla e di averla tirata fuori dallo zaino esclusivamente per farla vedere ai compagni di classe. Una versione al momento ritenuta credibile da chi indaga.