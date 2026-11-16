notte di violenza a roma

Tor Pignattara, due giovani aggrediti a colpi di machete: fermato un 25enne

L'aggressione a pochi giorni dall'omicidio di un 44enne, ucciso con un paio di forbici nella stessa zona

di Rossella Ivone
16 Nov 2026 - 13:05
01:31 
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