Tony Boy lascia il carcere di San Vittore e va agli arresti domiciliari

Il trapper Tony Boy, all'anagrafe Antonio Hueber, ha lasciato il carcere di San Vittore a Milano per andare agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Padova. La gip di Milano Chiara Valori, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare ai domiciliari in relazione all'imputazione per la pistola clandestina trovata nella sua abitazione. Per quanto riguarda la droga sequestrata, invece, la giudice ha ritenuto le quantità compatibili con l'uso personale e non ha applicato una misura cautelare per l'accusa di spaccio.