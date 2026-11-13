Toni Capuozzo, le immagini e il racconto del giorno più nero del G8 di Genova nel 2001
Capuozzo anche nei giorni successivi continuò a cercare le notizie, denunciando"le violenze da qualsiasi parte venissero
Genova, 20 luglio 2001, piazza Alimonda. Toni Capuozzo era lì, con la sua troupe, documentando tutto di quel tragico pomeriggio. Un'ora dopo arrivò al centro stampa vestito di bianco, le braccia aperte e lo sguardo fisso nel vuoto con la cassetta con le immagini. Capuozzo anche nei giorni successivi continuò a cercare le notizie, denunciava le violenze da qualsiasi parte venissero, sempre con il suo unico stile.