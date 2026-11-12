Toni Capuozzo, il ricordo di Pier Silvio Berlusconi: "È un giorno di grande tristezza"
Intervistato al Tg5 ha definito Toni Capuozzo "un professionista unico, un pezzo della storia del giornalismo italiano"di Elena Guarnieri
Pier Silvio Berlusconi, intervistato al Tg5, ha ricordato Toni Capuozzo, sottolineando i tanti ricordi gioiosi e di spirito che porta nel cuore legati al grande giornalista. Ma prima del professionista c'era la persona: "Una persona a cui volevamo tutti bene" ha detto l'ad di MFE-MediaForEurope. "Un professionista unico, che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano. Sono toccato perché Toni ha dato tanto alla nostra azienda e a me. Era una persona molto intelligente, che mi ha sempre stupito per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti. Un uomo di grande umanità a cui va una profonda gratitudine" ha aggiunto.