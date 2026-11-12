Le parole dell'ad di MFE

Toni Capuozzo, il ricordo di Pier Silvio Berlusconi: "È un giorno di grande tristezza"

Intervistato al Tg5 ha definito Toni Capuozzo "un professionista unico, un pezzo della storia del giornalismo italiano"

di Elena Guarnieri
12 Nov 2026 - 23:19
02:31 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Pier Silvio Berlusconi, intervistato al Tg5, ha ricordato Toni Capuozzo, sottolineando i tanti ricordi gioiosi e di spirito che porta nel cuore legati al grande giornalista. Ma prima del professionista c'era la persona: "Una persona a cui volevamo tutti bene" ha detto l'ad di MFE-MediaForEurope. "Un professionista unico, che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano. Sono toccato perché Toni ha dato tanto alla nostra azienda e a me. Era una persona molto intelligente, che mi ha sempre stupito per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti. Un uomo di grande umanità a cui va una profonda gratitudine" ha aggiunto. 

toni capuozzo
pier silvio berlusconi
video evidenza